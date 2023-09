Na obravnavi v postopku Ukrajine proti Rusiji pred ICJ tudi Slovenija

Haag, 20. septembra - Slovenija se v vlogi intervenientke udeležuje ustne obravnave v postopku pred Meddržavnim sodiščem v Haagu (ICJ) v zadevi Ukrajina proti Rusiji. S tem se postavlja v krog držav zagovornic spoštovanja mednarodnega prava in sprejetih mednarodnih obveznosti, so poudarili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).