Nesrečni Rogličev kolega mora končati kariero

Amsterdam, 20. septembra - Belgijski kolesar Nathan Van Hooydonck, ki je prejšnji torek v domovini preživel prometno nesrečo, mora končati kariero. Pomočniku slovenskega kolesarja Primoža Rogliča in zmagovalca Toura Jonasa Vingegaarda pri Jumbo Vismi so zdravniki ugotovili srčno aritmijo, zaradi katere je do nesreče prišlo, in mu v sredo vstavili defibrilator.