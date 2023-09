Majorko po rekordnih padavinah prizadele poplave

Palma de Mallorca, 20. septembra - Močna neurja so na jugozahodu španskega otoka Majorka spremljale rekordne količine padavin, zaradi katerih so bile po podatkih španske meteorološke agencije Aemet poplavljene številne ulice in hiše. Neurje ni terjalo žrtev, je pa voda poplavila kleti in povzročila prometne zastoje.