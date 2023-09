Slovenske igralke v petek začenjajo premierno ligo narodov

Ljubljana, 20. septembra - Evropske ženske nogometne reprezentance bodo v četrtek začele prvo izvedbo lige narodov. Med 51 udeleženkami tekmovanja bo tudi Slovenija z novim selektorjem Sašo Kolmanom. Njega in igralke prvi obračun v ligi narodov čaka v petek ob 16. uri v Krškem, ko bo tekmec Češka. V ligi B in skupini 4 sta sicer še Belorusija ter Bosna in Hercegovina.