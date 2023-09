Poklukar policiji izdal usmeritve za odpravo pomanjkljivosti pri preiskovanju nasilja v družini

Ljubljana, 20. septembra - Notranji minister Boštjan Poklukar je izdal usmeritve in obvezna navodila policiji za odpravo pomanjkljivosti pri preiskavi kaznivih dejanj nasilja v družini. V rednem nadzoru direktorata za policijo in druge varnostne naloge so bile namreč ugotovljene določene pomanjkljivosti, so sporočili z notranjega ministrstva.