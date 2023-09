Vreme: Padavine se bodo okrepile

Ljubljana, 20. septembra - Ponoči se bodo padavine v zahodni in v osrednji Sloveniji okrepile in prehodno zajele tudi jugovzhodno Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte, možni bodo kratkotrajni krajevni nalivi. Ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo v zahodni polovici Slovenije zmerno do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne prehodno oslabele. Drugod bo deloma sončno. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo občasne krajevne padavine. V vzhodnih krajih bo dokaj sončno vreme. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. V noči na soboto se bodo padavine z nevihtami okrepile in se do jutra postopno razširile nad večji del države. V soboto bo pretežno oblačno in deževno.

Vremenska slika: Nad Alpami in severnim Sredozemljem se je za krajši čas prehodno okrepilo območje visokega zračnega tlaka, a našim krajem se približuje višinska motnja, ki bo v noči na četrtek vplivala na vreme pri nas. Z jugozahodnim vetrom bo k nam ponovno začel dotekati postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih zahodno od nas bodo zvečer že nastale posamezne plohe. Padavine se bodo v noči na četrtek okrepile in razširile tudi v kraje južno od nas. Vmes bodo tudi nevihte. V četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Popoldne se bodo oblaki trgali. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.