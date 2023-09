Shod za znanost tokrat v podporo strokovnim službam

Ljubljana, 21. septembra - Zaposleni v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti se bodo danes zbrali na Kongresnem trgu v Ljubljani na shodu za znanost za pošteno plačilo strokovnih sodelavk in sodelavcev. Z njim želijo izpostaviti predvsem nezavidljiv plačni položaj svojih kolegic in kolegov na različnih strokovnih delovnih mestih, so sporočili organizatorji.