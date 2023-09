CDU med predstavitvijo novega logotipa zamešala nemški parlament in gruzijsko palačo

Berlin, 20. septembra - Nemški opozicijski krščanski demokrati (CDU) so bili danes tarča posmeha, potem ko so v videoposnetku ob predstavitvi svojega novega logotipa zamešali nemški parlament in gruzijsko palačo. Napako so že priznali in se zahvalili spletni skupnosti za številne objave, ki so opozorile nanjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.