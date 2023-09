Ljubljanska borza: Pomembnejše delnice neenotno

Ljubljana, 20. septembra - Na Ljubljanski borzi so danes vladala neenotna gibanja, pocenile so se delnice Cinkarne Celje, Telekoma Slovenije in Krke, podražile pa Petrola, Zavarovalnice Triglav, Luke Koper in NLB. S slednjimi je bilo sklenjenih tudi največ poslov, k skupnemu prometu 799.604 evrov so prispevale več kot polovico. SBI TOP se skoraj ni spremenil.