Vloge za uveljavitev pravic v zvezi z družinskimi prejemki tudi v elektronski obliki

Ljubljana, 20. septembra - Vloge za uveljavitev pravic v zvezi z rojstvom otroka in družinskimi prejemki so odslej na voljo tudi v elektronski obliki na portalu eUprava. Za oddajo vlog je potrebna e-identiteta, to je digitalno potrdilo ali mobilna identiteta smsPASS. Roki za oddajo ostajajo enaki, so objavili na spletni strani ministrstva za delo.