Za krepitev slovenskega izvoza ključni promocija in samozavest

Brdo pri Kranju, 20. septembra - Današnja 10. Konferenca slovenskih izvoznikov, ki jo je na Brdu pri Kranju pripravil časnik Finance, se je osredotočila na vprašanji, kako dvigniti dodano vrednost slovenskega izvoza in kakšni so obeti. Sodelujoči so izpostavili, da slovensko gospodarstvo potrebuje več promocije v tujini, slovenska podjetja pa več ambicij, drznosti in samozavesti.