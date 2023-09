EU sprostila 140 milijonov evrov pomoči za prebivalce Afganistana

Bruselj, 20. septembra - Evropska unija bo sprostila 140 milijonov evrov sredstev za pomoč prebivalcem Afganistana, predvsem za ženske in deklice. Sredstva naj bi bila namenjena izpolnjevanju osnovnih potreb na področju izobraževanja, zdravstva, kmetijstva in opolnomočenja žensk, so sporočili iz Bruslja.