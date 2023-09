Vodovod proti Prevaljam pomagajo graditi tudi ekipe vodovodarjev od drugod

Prevalje, 20. septembra - Novi vodovod v Mežiški dolini pomagajo graditi tudi ekipe vodovodarjev od drugod, med drugim iz Kraškega vodovoda. Danes so zato na Prevalje prišli predstavniki občin ustanoviteljic Kraškega vodovoda in še tako izrazili podporo v ujmi prizadeti občini. Ob tem so spomnili, da so lani tudi sami ob požaru na Krasu bili deležni pomoči cele Slovenije.