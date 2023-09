Izteče se rok za popis škode v primarni kmetijski proizvodnji

Ljubljana, 21. septembra - Kmetijska gospodarstva, vključno s tistimi, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, ki so utrpela škodo v avgustovskih poplavah in plazovih, lahko le še danes oddajo obrazec za popis škode v primarni kmetijski proizvodnji. Škodo morajo še danes prijaviti tudi izvajalci ribiškega upravljanja in subjekti v sektorju akvakulture.