Noveli zakona o zaščiti živali se kljub nasprotovanju opozicije obeta podpora

Ljubljana, 20. septembra - Poslanci so na današnji redni seji DZ opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o zaščiti živali, s katerim želijo predlagatelji zagotoviti večjo zaščito živali pred zanemarjanjem. Medtem ko so v koaliciji prepričani, da zakon prinaša nujno potrebne rešitve, opozicija opozarja na številne kritike veterinarske, kmetijske in pravne stroke.