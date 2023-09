Bruselj predlaga podaljšanje uporabe glifosata za deset let

Bruselj, 20. septembra - Evropska komisija predlaga, da se dovoljenje za prodajo herbicida glifosat v EU podaljša za deset let. Zato so se v Bruslju odločili, potem ko je Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) ocenila, da ni kritičnih točk na področju tveganja za zdravje ljudi in okolje. Članice bodo o predlogu razpravljale v petek, odločale pa sredi oktobra.