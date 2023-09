Rdeči križ opozarja na kritične humanitarne razmere na poplavnih območjih v Libiji

Bengazi, 20. septembra - Humanitarne razmere na poplavnih območjih na vzhodu Libije so trenutno kritične, saj tamkajšnji prebivalci še vedno nimajo dostopa do osnovnih potrebščin, je danes opozoril Rdeči križ. Kritičen je tudi položaj pogrešanih, saj so njihove možnosti za preživetje več kot teden dni po ujmi zelo majhne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.