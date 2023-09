Na ljubljanski univerzi uvajajo mikrodokazila

Ljubljana, 20. septembra - Na ljubljanski univerzi so predstavili načrt uvajanja mikrodokazil in sodelovanja z okoljem. Mikrodokazila se v akademsko okolje uvajajo v okviru projekta UL za trajnostni razvoj (Ultra). Izkušnje pilotnih projektov kažejo, da je v podjetjih, civilni družbi in javni upravi interes po zelenem prehodu, krožnem gospodarstvu in trajnostnem razvoju.