Sodišče podaljšalo pripor mami otroka, umrlega v razgretem avtu, in njenemu partnerju

Celje, 20. septembra - Sodišče je danes do 20. decembra podaljšalo pripor mami dečka, ki je junija umrl v razgretem avtu pred domačo hišo pri Preboldu, in njenemu partnerju, so za STA povedali na Okrožnem sodišču v Celju. V priporu sta zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti.