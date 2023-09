Cedeviti Olimpiji na superpokalu osmo mesto

Podgorica, 20. septembra - Košarkarji Cedevite Olimpije so na superpokalnem turnirju lige Aba v Podgorici na tekmi za sedmo mesto po podaljšku izgubili proti beograjski ekipi FMP z 81:85. Tako so v Črni gori v dvorani Morača nanizali tri zaporedne poraze in zasedli zadnje, osmo mesto. Za zmago na turnirju se bosta v današnjem finalu ob 21. uri pomerila Partizan in Derby.