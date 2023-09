Poslanci s sprejemom dopolnil predlog novele zakona o duševnem zdravju poslali v tretjo obravnavo

Ljubljana, 20. septembra - Poslanci so na današnji seji sprejeli koalicijska dopolnila k noveli zakona o duševnem zdravju, katere glavni cilj je implementacija dveh odločb ustavnega sodišča. Predlog novele med drugim zagotavlja varstvo človekovih pravic, izboljšuje dostop do storitev in preprečuje daljšanje čakalnih dob za namestitev v varovane oddelke, menijo predlagatelji.