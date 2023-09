Avstralski raziskovalci odkrili manjkajočo sestavino rožnatih diamantov

Melbourne, 20. septembra - Avstralski raziskovalci so v torek sporočili, da so odkrili manjkajočo sestavino za nastanek rožnatih diamantov, ki so zaradi svoje redkosti in lepote med najdražjimi kamni na svetu. Prepričani so, da bi odkritje lahko pomagalo pri nadaljnjem iskanju njihovih nahajališč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.