Ljubljana, 20. septembra - Direktor PU Novo mesto Igor Juršič in vodja oddelka za državno mejo in tujce na PU Novo mesto Bojan Tomc bosta ob 14. uri ob cesti, ki vodi v naselje Rigonce, predstavila delo policije na področju preprečevanja nedovoljenih prehodov meje na območju PU Novo mesto in prizadevanja za zagotavljanje varnosti, so sporočili s PU Novo mesto. (STA/AVDIO)