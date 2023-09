Ljubljanska borza: SBI TOP v rdečem

Ljubljana, 20. septembra - Tečaj najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,21 odstotka. Največ zanimanja je za delnice Cinkarne Celje, ki so se doslej pocenile za 0,85 odstotka. Največ sicer izgubljajo delnice Krke, največ pridobivajo delnica Zavarovalnice Triglav.