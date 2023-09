V Gorskem Karabahu dosežena prekinitev ognja

Erevan/Baku, 20. septembra - Separatistične oblasti v Gorskem Karabahu, kjer živijo večinoma Armenci, so danes sporočile, da so pristale na prekinitev ognja, v četrtek pa bodo z Azerbajdžanom začele pogovore o integraciji. Do prekinitve ognja prihaja, potem ko je Armenija sporočila, da je bilo v azerbajdžanski operaciji ubitih najmanj 32 ljudi, več kot 200 pa ranjenih.