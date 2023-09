Ljubljana, 20. septembra - Obisk županov in predstavnikov obalno-kraške in goriške regije v občini Prevalje, kjer jih bo sprejel župan Matic Tasič, bo danes ob 15. uri v štabu civilne zaščite Prevalje v Gasilskem domu na Trgu 28 v Prevaljah, na srečanju pa bodo razpravljali o izgradnji novega vodovodnega sistema Mežica-Prevalje, so sporočili z občine Prevalje.