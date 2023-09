V Metliki odkritje spominske plošče geografu in muzealcu Zvonku Rusu

Metlika, 20. septembra - Na pročelju njegove rojstne hiše na Partizanskem trgu v Metliki bodo drevi ob 18. uri odkrili spominsko ploščo leta 2020 umrlemu geografu, zgodovinarju, muzealcu in rojaku Zvonku Rusu. Njegovo življenje in delo bo predstavila predsednica Belokranjskega muzejskega društva in direktorica Belokranjskega muzeja Andreja Brancelj Bednaršek.