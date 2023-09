Na območju Dolnje Počehove 38-letnik poskušal udariti policista

Maribor, 20. septembra - Policisti so v ponedeljek na območju Dolnje Počehove izsledili 38-letnika, ki je z vozilom trčil v betonski rob vozišča in zapustil kraj nesreče. Moški je med policijskim postopkom odrinil policista ter ga skušal tudi udariti, zato so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva, so sporočili s Policijske uprave Maribor.