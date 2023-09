Drago Jančar kot prvi Slovenec prejel makedonsko nagrado prozart

Skopje, 20. septembra - Pisatelj Drago Jančar je na 11. mednarodnem festivalu literature Pro-za Balkan, ki je potekal med 17. in 19. septembrom v Skopju, prejel nagrado prozart. Žirija ga je označila za avtorja, ki izstopa zaradi izjemnega občutka za sodobno pripovedništvo in literarne moči, s katero ustvarja izvirne zgodbe v slovenskem literarnem prostoru in na Balkanu.