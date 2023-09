Svetniški predlog novele gradbenega zakona končal zakonodajno pot

Ljubljana, 20. septembra - Zakonodajni postopek za predlog novele gradbenega zakona, s katerim so želeli državni svetniki onemogočiti legalizacijo objektov daljšega obstoja na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, se je z današnjo sejo DZ končal. Predlog so pred tem že zavrnili člani odbora DZ za infrastrukturo, tako da DZ danes o njem niti ni glasoval.