Nemec v kombiju nezakonito prevažal 14 Turkov

Čatež ob Savi, 20. septembra - Na območju Čateža ob Savi so policisti ponoči ustavili kombi z nemškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 45-letni Nemec. Ugotovili so, da v vozilu prevaža 14 Turkov, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Vozniku so policisti odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.