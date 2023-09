V Rastkah bodo dobili nadomestni most, v Lučah strah pred usadom nad Strugami

Ljubno ob Savinji, 20. septembra - V Rastkah pri Ljubnem ob Savinji bodo popoldne odprli nadomestni montažni most čez potok Krumpah, saj je prejšnjega močno poškodovala avgustovska vodna ujma. Kot je za STA danes povedal ljubenski župan Franjo Naraločnik, so most postavili češki vojaki. V Občini Luče pa po ujmi težave povzroča velik usad nad naseljem Struge.