Slovenija Maroku in Libiji namenja humanitarno pomoč

Ljubljana, 20. septembra - Zaradi katastrofalnih posledic naravnih nesreč, ki so prizadele Maroko in Libijo, bo Slovenija obema državama namenila humanitarno pomoč, je v torek na sejah vladnih odborov soglašala vlada. Slovenija bo Maroku namenila skupno 400.000 evrov pomoči, Libiji pa 600.000 evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.