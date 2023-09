Zaposleni in svojci stanovalcev Doma Danice Vogrinec ogorčeni nad po njihovem prepričanju lažnimi obtožbami

Maribor, 20. septembra - Zaposleni v Domu Danice Vogrinec Maribor so ogorčeni nad medijskimi navedbami o domnevnih nepravilnostih v tem domu za starejše. Poudarjajo, da se stalno po vseh svojih močeh trudijo za dobrobit stanovalcev. Prepričani so, da so očitki lažni, podporo pa so jim danes izrekli tudi svojci nekaterih stanovalcev.