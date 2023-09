V Londonu se začenja boj za kolajne in tudi olimpijske kvote

London, 20. septembra - V Londonu se je v torek z ekipnimi tekmami začelo svetovno slalomsko prvenstvo v kajaku na divjih vodah. Kanuistke so Sloveniji priborile prvo kolajno na prvenstvu, v slovenskem taboru upajo, da ne tudi zadnje. Pot do nove se bo začela danes, ko bodo imeli kvalifikacije kanuisti in kanuistke, ki se bodo borili tudi za državno kvoto za OI.