DZ potrdil novelo zakona o visokem šolstvu

Ljubljana, 20. septembra - DZ je danes z 51 glasovi za in brez glasu proti potrdil novelo zakona o visokem šolstvu, ki ureja pravni status članic univerze in javno službo v visokem šolstvu. Ta obsega izobraževalne, znanstveno-raziskovalne, umetniške in podporne dejavnosti, izvajajo jo javni visokošolski in zasebni visokošolski zavodi za koncesionirane študijske programe.