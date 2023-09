Na dvorišču mariborske gimnazije nova umetniško oblikovana klop

Maribor, 20. septembra - V nadaljevanju projekta Zgodba o klopeh in ljudeh bodo danes v Mariboru slovesno predali v uporabo novo umetniško oblikovano klop. Postavili so jo na dvorišču III. gimnazije, ki letos obeležuje 160 let. Delo z naslovom Znanje je oblikovala Monika Lovše Rošker in je sestavljeno iz treh krakov.