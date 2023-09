Ljubljanska občina bo omejila motorni promet med bloki na območju Ulice bratov Učakar

Ljubljana, 19. septembra - Mestna občina Ljubljana bo predvidoma v začetku oktobra s potopnim količkom omejila motorni promet med bloki na območju Ulice bratov Učakar, je na današnji novinarski konferenci povedal župan Zoran Janković. Pobudo za umiritev prometa in zaprtje so podali četrtna skupnost in tamkajšnji stanovalci, območje pa poskusno zapirajo do novega leta.