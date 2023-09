V Malečniku predstavitev del Andreja Jemca

Maribor, 20. septembra - V Glaserjevem salonu z galerijo v Malečniku bo danes popoldne predstavitev slik in monografije Slike akademskega slikarja Andreja Jemca, ki je izšla pri Slovenski matici. Kot izpostavljajo organizatorji, je Andrej Jemec ustvaril obsežen in velikokrat nagrajeni slikarski in grafični opus, uveljavil pa se je tudi kot premišljevalec.