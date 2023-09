Newyorške borze uvodoma pod gladino

New York, 19. septembra - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo pod izhodišči. Vlagatelji po navedbah francoske tiskovne agencije AFP premlevajo današnjo napoved svetovne gospodarske rasti Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in večje povpraševanje po državnih obveznicah.