Za promet je odprta južna vrhniška obvoznica

Vrhnika, 19. septembra - Za promet so danes odprli južno vrhniško obvoznico, ki povezuje nadgrajeni priključek Vrhnika na primorski avtocesti in regionalno cesto Borovnica-Vrhnika, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo. Obvoznica bo razbremenila naselje Verd in središče Vrhnike, v prihodnje pa bo vrhniška občina uredila še povezovalno cesto do kamnoloma Verd.