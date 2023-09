Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil odstotek in pol

Ljubljana, 19. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 1,50 odstotka in se oblikoval pri 1171,44 točke. Največ zaslug za takšno rast imajo delnice Krke, ki so ob 265.000 evrov prometa pridobile skoraj tri odstotke in pol. Skupni promet je dosegel 485.000 evrov. Precej so pridobile tudi delnice Petrola.