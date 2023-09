Slovenska obrambna industrija s podjetjem Thales o novih možnostih sodelovanja

Ljubljana, 19. septembra - Javna agencija Spirit Slovenija je v sodelovanju z grozdom obrambne industrije in GZS danes pripravila poslovni forum z namenom vzpostaviti nova sodelovanja in okrepiti partnerstva med slovensko vesoljsko, obrambno in varnostno industrijo ter mednarodno uveljavljenim podjetjem Thales. Potekala so tudi posamična srečanja med podjetji.