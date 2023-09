Rolling Stones danes z novim albumom Hackney Diamonds

London, 20. septembra - Pri nemško-britanski založbi Polydor bo danes izšel nov studijski album zasedbe The Rolling Stones. Njihovi oboževalci so na album z novimi skladbami morali čakati 18 let. Ploščo, ki bo izšla v različnih formatih, so v začetku septembra predstavili v gledališču Hackney Empire v Londonu z neposrednim prenosom prek spleta.