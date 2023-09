Po obvestilu o grožnji radeljski policisti občanu zasegli več kosov orožja

Radlje ob Dravi, 19. septembra - Radeljski policisti so 58-letnemu občanu z območja policijske postaje Radlje ob Dravi, ki so ga preiskovali zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje, pri hišni preiskavi zasegli več kosov orožja. Orožje je sicer legalno posedoval, a so mu ga zasegli, ker je z njim v preteklih dneh grozil sosedu. Policisti bodo 58-letnika kazensko ovadili.