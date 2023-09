Maljevac znova poudaril ničelno toleranco do nasilja v ustanovah

Maribor, 19. septembra - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je po novinarskem poročanju o domnevnih nepravilnostih v poslovanju in nasilju nad oskrbovanci v mariborskem Domu Danice Vogrinec znova poudaril, da ima ministrstvo ničelno toleranco do nasilja v ustanovah in zunaj njih, zato so ob seznanitvi z zadevo takoj ukrepali v skladu s pristojnostmi.