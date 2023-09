Slovenke v skupini z Madžarsko, Finsko in Bolgarijo

Ženeva, 19. septembra - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025 igrala v skupini B z Madžarsko, Bolgarijo in Finsko. Na prvenstvo, ki ga bodo gostile Češka, Nemčija, Grčija in Italija, se bodo uvrstile zmagovalke osmih skupin in štiri najboljše drugouvrščene reprezentance.