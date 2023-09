Celjska občina v obnovo pomembnih spomenikov kulturne dediščine

Celje, 19. septembra - Celjska občina je pričela s 1,5 milijona evrov vredno prenovo Stare grofije, nadaljevala bo s prenovo tudi Starega gradu in se obenem lotila tudi ureditve Grajske poti. Projekti bodo obogatili kulturno in turistično ponudbo mesta ter hkrati poskrbeli za ohranitev bogate zgodovinske in umetniške zapuščine, so danes sporočili z občine.