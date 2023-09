Mladih z izkušnjo raka opozarjajo na socialno izključenost

Ljubljana, 19. septembra - Mladi, ki prebolijo raka, se pri vračanju v družbo še vrsto let soočajo s številnimi družbenimi, zakonskimi ter zdravstvenimi ovirami, so na današnji novinarski konferenci Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo L&L opozorili strokovnjaki. S kampanjo Pridem nazaj zato opozarjajo na potrebe mladih pri vračanju v življenje.