Na Kopah novi sedežnici, načrtovani obnovi Lukovega doma in Hotela Slovenj Gradec

Slovenj Gradec/Mislinja, 20. septembra - Na Kopah bodo v novo smučarsko sezono vstopili s posodobljeno žičniško infrastrukturo. Do konca oktobra bo predvidoma končan 11 milijonov evrov vreden projekt, ki med drugim vključuje novi sedežnici Pahernik in Kopnik. Njun upravljavec, družba Vabo, je uspešno pridobil tudi sofinancerska sredstva za obnovo Lukovega doma in Hotela Slovenj Gradec.